Četiri puta više ospica u Europi - zbog slabije procijepljenosti

Četiri jahača antivakcinacije

Broj zaraženih ospicama u Europi prošle je godine bio 21.000, što je četiri puta više nego 2016. godine, a 35 osoba je umrlo, izvijestio je WHO . Epidemija je pogodila 15 europskih država, a najpogođenije su Rumunjska s 5.562 zaraženih, Italija s 5.006 i Ukrajina s 4.767. Ospice su zarazni i potencijalno smrtonosni virus kojeg se može spriječiti cijepljenjem, no upravo je to problem jer se povećava broj ljudi koji se odbijaju cijepiti, ili odbijaju cijepiti svoju djecu. » The Verge