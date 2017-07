Glazba, Zanimljivosti

Wild things

Collectors Weekly posvetio je dobar tekst američkom bendu The Charlatans koji je bio aktivan u razdoblju između 1966. i '68. Oni su trebali biti najveći beng tog doba, otkrili su acid prije svih, prigrlili americanu prije Gradeful Dead i Byrdsa, no danas rijetki znaju za njih. Neke njihove stvari mogu se čuti na YouTubeu, poput We're not on the same trip ili Alabama Bound