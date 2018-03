Čije je Buško jezero?

Hrvatska

Spor

Buško jezero ili – starijim nazivom - Buško blato, već peto desetljeće predstavlja najveću hidroakumulaciju u jugoistočnoj Europi. Taj objekt u BiH, između Livna i Tomislavgrada, ujedno je najviši dio energetskog kompleksa koji se kanalskim i tunelskim sustavom nastavlja u Hrvatskoj, do hidroelektrane Orlovac pokraj Sinja. No sveukupno je to i predmet prekograničnih sporenja koja se već neko vrijeme periodično obnavljaju. Sve više je onih koji drže da HEP, posjednik kompleksa, ispod prihvatljive cijene iskorištava vodno bogatstvo dotičnog predjela BiH, a prema razmjerno upitnim ugovorima s kraja prošlog stoljeća. » Deutsche Welle