Cijela Hrvatska u debelim minusima, Slavonija se probudila na -20

Hrvatska

Zimi je zima

Zbog vala hladnoće i danas je na snazi crveno upozorenje Meteoalarma. Dok je ovih dana upozorenje vrijedilo samo za obalu, danas je crveni alarm upaljen i za područje Slavonije. U 7 sati u Slavonskom Brodu izmjereno je -19.9 stupnjeva Celzijevih, a u Osijeku -18 stupnjeva. U Zagrebu je izmjereno -8.2 stupnja, u Splitu -4.5 stupnja, a u Dubrovniku -6 stupnja. U većini krajeva unutrašnjosti će biti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz malo snijega. Na Jadranu umjerena, ponegdje i jaka bura i tramontana, još mjestimice s olujnim udarima, osobito na jugu. Najviša dnevna temperatura od -7 do -3, na Jadranu od -1 do 4 °C » Index