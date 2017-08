Cijene goriva na autocestama načelno su veće

Gospodarstvo, Hrvatska

Putni vodič

Dobro je znati da razlike u cijenama goriva istih naftnih kompanija postoje te ovise o odabranoj benzinskoj postaji. Cijene goriva na autocestama načelno su nešto više nego, primjerice, u Zagrebu i drugim hrvatskim gradovima – i to uglavnom između(ovisno o gorivu). Osim kod goriva, razlike u cijenama postoje i među pićima i grickalicama. Pola litre Coca Cole, primjerice, na Tifonu Jasenice košta jednu kunu više nego na Tifonu u zagrebačkom Buzinu. Sve su to male razlike koje nikome neće narušiti godišnji odmor, no ipak ih valja biti svjestan, piše Večernji