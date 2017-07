Čilić: Mogu biti broj 1

Sport

Naraslo samopuzdanje

"Mislim da su svi shvatili koje su moje mogućnosti, što me jako veseli. I Goran i ljudi oko tenisa gledaju me drukčije i osjećam da mogu napadati velike titule i da spadam među favorite. Ovaj zadnji period daje mi veliko samopouzdanje i vjeru da ću nastaviti u smjeru napretka prema broju 1. Nadam se da ću se, kad završim karijeru, moći osvrnuti i reći da sam u jednom trenutku u karijeri bio najbolji što sam mogao biti", rekao je Marin Čilić, koji će pauzirati do Montreala i Cincinnatija.