Ciljevi Pariškog sporazuma stajat će 21 bilijun dolara do 2030.

Okoliš

Skupa greška čovječanstva

Klimatolozi su se usuglasili kako bi za postizanje cilja Pariškog sporazuma , prema kojem se globalni rast prosječnih temperatura do 2100. mora ograničiti na razinu ispod dva stupnja Celzijusa u odnosu na razine s kraja 19. stoljeća, bilo nužno da se rast prosječnih temperatura preokrene do 2025. Za taj su pothvat prema procjenama stručnjaka potrebna ulaganja od 19 do 21 bilijuna dolara od danas do 2030. » Večernji