Cody Mcclain Brown: Splitska prekretnica

Hrvatska, Turizam

"Neautentično iskustvo"

"Bojim se da je Split došao do prijelomne točke, te da je počeo polako kliziti u ambis industrijskog turizma. Rodno mjesto moje supruge, mjesto koje i mene poziva da ga zovem domom, kao da umire pred našim očima. Postala je rijetkost čuti hrvatski jezik unutar zidina palače. Elegantan sklad splitskog ispijanja kave, one duge sate na suncu, zamjenjuju ‘happy hours’, ‘pub crawls’ i ostali otrcani uvozni proizvodi kojima se opskrbljuje i razonodi najgora vrsta turista", piše Cody McClain Brown. » Voice of Croatia