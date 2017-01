Cody Mcclain Brown: Srce dijaspore

Blogovi, Hrvatska, Svijet

"U Americi ostaje samo moja prošlost"

"Racionalno, nemam nikakvog interesa za povratak u SAD. Osobito kad vidim smjer u kojem ide politika i tviteraša na čelu države. Potpuno sam svjestan da su moj život, moja sadašnjost i budućnost u Hrvatskoj. Je li to ono što nekoga čini pripadnikom dijaspore? Razmišljam o svim Hrvatima koji žive u Njemačkoj, Kanadi i SAD-u, o tome zašto se oni ne vraćaju natrag. Mislim da sad razumijem. Mi, raspršeni, znamo zašto živimo u inozemstvu a ne kod kuće, ali su naša srca ta koja odbijaju prihvatiti da su to 'vrijeme i mjesto', naši domovi, prestali postojati one minute kad smo otišli", piše Cody Mcclain Brown. » HRT