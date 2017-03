Cody McClain Brown: Sreća i Hrvati

Blogovi, Hrvatska

Manje je bolje

"Trumpova samopromocija jednostavno je simptom velikog američkog kulturalnog fenomena. Dakle, lijepo je biti tamo gdje su ljudi skromniji. To je dio hrvatskog šarma. Nikad mi nitko nije budio velika očekivanja od života u Hrvatskoj, a dogodilo se da su ljudi, kultura i način života definitivno promijenili moj život nabolje. Zato sam sretan što živim ovdje i želim da to isto, u što većoj mjeri, osjeća što više građana Hrvatske", komentira Cody McClain Brown nedavno objavljen Svjetski indeks sreće. » Voice of Croatia