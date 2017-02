Čorić o novom zakonu o stručnom osposobljavanju: Bolje za mlade do 30

Gospodarstvo, Hrvatska, Politika

Zbogom ugovoru na neodređeno

Ministar rada i mirovinskog sustava Tomislav Ćorić gostovao je u Dnevniku Nove TV i osvrnuo se na izmjene zakona o stručnom osposobljavanju prema kojemu će se u program uključiti i nezaposleni sa srednjom školom. Takvu odluku oštro je kritizirao SDP tvrdeći kako će to dovesti do otkaza radnicima, koji će, posebice u trgovinama, biti zamijenjeni jeftinom radnom snagom. Ogorčeni su i sindikati te prijete izlaskom na ulice. "Ova verzija zakona bit će bolja za sve one koji trenutačno traže posao u Hrvatskoj. Posebnu pozornost posvetili smo mladima, ljudima do 30 godina starosti, jer upravo je taj kontingent najviše zastupljen među nezaposlenima", izjavio je Ćorić. » Jutarnji