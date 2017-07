Čovjek koji jede roadkill

Zanimljivosti

Sve je fino kad se dobro skuha

Vice ima zanimljivu priču starijeg datuma o čovjeku koji se hrani isključivo životinjama koje nađe mrtve uz cestu, tzv. roadkill. On se zove Arthur Boyt i živi u engleskom gradu Bodmin Moor. Dosad je probao gotovo sve, na ledu čuva smrznutog ježa, vranu, guštere, sovu i mačku spremne za kuhanje, a najčešće jede jazavce i lasice. Počeo ih je jesti jer se bavi taksidermijom, no kaže da sam nikada nije ubio životinju samo kako bi je pojeo. On i žena imaju mačke za kućne ljubimce, no njih nikada ne bi jeo. Tu je video priča o njemu, imajte na umu da snimka sadrži prizore koje bi neke mogli uznemiriti, poput rezanja mesa i skidanja kože.