Svijet

Hvalevrijedan projekt

B.J. Miller je američki liječnik koji je u San Franciscu otvorio mali hospicij za terminalne pacijente. Kao student na Princetonu doživio je nesreću zbog koje je ostao bez obje noge i ruke, no to mu je iskustvo dalo dodatnu snagu i motiviralo ga da otvori Zen Hospice Guest House. New York Times donosi njegovu priču.