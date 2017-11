Čulić: Zašto baš sada pozivi u vojsku?

Hrvatska, Politika

Zbogom oružju

Ministar obrane Damir Krstičević pozvao je ovih dana u pričuvni sastav Hrvatske vojske osamnaest hiljada ljudi, što je čak nešto više od redovnog sastava HV-a, a da nikome nije jasno zašto. Zašto baš sada? Navedeno je da HV treba pomoći kod velikih elementarnih nepogoda, no nije posao vojske, niti je obučena za to, da gasi požare i sanira poplave. Je li to dokaz militarizacije ili fasada za državu koja ne funkcionira, pita se Marinko Čulić. » Novosti