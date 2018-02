Dalić: Ja sam glavni autor zakona o Agrokoru

Gospodarstvo, Hrvatska, Politika

Sistemski važne žene

"Na vaše pitanje tko je autor Zakona o izvanrednoj upravi u tvrtkama od sistemskog značaja, odgovor je jednostavan. Ja sam glavni autor", rekla je potpredsjednica Vlade Martina Dalić na pitanje Joška Klisovića (SDP) tko je autor lex Agrokor. "Pošaljete me u nuklearnu elektranu koja samo što nije eksplodirala, svi me tapšate i kažete 'Sv. Ante, spasi nas!', a sada me pitate koliko sam vode i kako potrošio za hlađenje jezgre", rekao je vladin povjerenik za Agrokor Ante Ramljak na pitanje je li pogriješio s izborom konzultanata. » HRT