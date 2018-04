Danas počinje Tour of Croatia - od Osijeka preko Papuka do Koprivnice

Hrvatska, Sport, Turizam

Zvrn-zvrn

Etapom od 235 kilometara od Osijeka preko Papuka do Koprivnice danas počinje Tour of Croatia , najveća biciklistička utrka u Hrvatskoj na kojoj će biciklisti prijeći više od 1.000 kilometara raznih terena. U narednim danima vozi se ostatkom Hrvatske - preko Plitvica, Velebita, Biokova, Učke, uz more, kroz Zadar, Trogir, Zagreb itd., ovdje detalji svih etapa. Prijenos prve etape danas u 15:19 na HTV2. » Nacional