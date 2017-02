Dario Šarić odigrao jednu od najboljih utakmica u NBA-u!

Sport

Bravo Dario!

Košarkaši New Yorka pred svojim su navijačima svladali sa 110:109 Philadelphiju Darija Šarića koji je bio u početnoj petorci te je to povjerenje opravdao. Naime, hrvatski reprezentativabio jedan od najboljih igrača svoje momčadi. Osim toga, Šarić je prvi igrač Sixersa u zadnjih 20 godina kojem je uspjelo.Knicksi su do pobjede stigli zahvaljujući pobjedničkom košu Carmela Anthonyja u posljednjoj sekundi dvoboja. » T-Portal