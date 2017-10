Glazba

To hell and back

Nakon hitova I Belive In A Thing Called Love nismo mnogo čuli o simpatičnom i zabavnom bendu zvanom Darkness. No sada su ponovo tu i s novim albumom Pinewood Smile žele ponovo biti rock zvijezde, piše Vice . Prvi singl s novog albuma je Southern Trains (are Officially aw‎ful). Kritiku albuma napisao je Pitchfork