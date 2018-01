Glazba

Ludi plesač

David Byrne je objavio da će njegov novi album American Utopia , napravljen u suradnji s producentima Brianom Enom i Rodaidhom McDonaldom (The xx, King Krule), biti objavljen 9. ožujka. Ovo je prvi Byrneov solo album od Grown Backwards iz 2004. godine. Novi album najavljuje pjesma Everybody’s Coming to My House , također napisana u suradnji s Enom. » Pitchfork