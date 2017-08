Društvo

Ukidanje važnosti interakcije

David Byrne napisao je dobar tekst za Technology Review u kojem propituje ubrzani tehnološki napredak i njegov utjecaj na društvo. Umjetna inteligencija, roboti, samovozeći automobili... sve je to vrlo efektivno i vrlo korisno, no moramo se zapitati nema li sve to kao posljedicu eliminiranje ljudskog kontakta, piše Byrne.