Dečki iz Krankšvestera oživjeli atmosferu rave tuluma ranih 90-ih

Nostalgija

"Ludo su zabavni i duhoviti, čak i kad se ne izdižu iznad prizemnih fora i štoseva, uz neizbježno 'sve u šesnaest' psovanje i opisivanje seksa za novac ili bez primisli na bilo kakvu ljubavnu vezu. Društvenim mrežama i večernjim izlascima, a i njihovim pjesmama caruju seks, droga i hip hop, uz svojevrsnu restauraciju atmosfere rejvova ranih 90-ih pa iz te dekade potječu i neki od semplova poput onoga iz 'Smack My Bitch Up' The Prodigyja u skladbi sličnog naziva Smek maj pi*ka ", piše Jutarnji o bendu Krankšvester