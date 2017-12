'Demografski atlas hrvatskog liječništva': Većina žena, puno starih, veliki odlijev u inozemstvo

Zanimljivosti, Zdravlje

Sistematski pregled

'Demografski atlas hrvatskog liječništva', prvi atlas takve vrste objavljen u Hrvatskoj, predstavljen je u Rovinju u sklopu središnjeg strukovnog liječničkog skupa u organizaciji Hrvatske liječničke komore gdje je rečeno da u Hrvatskoj radiliječnika, u inozemstvo je otišlo njiha u Hrvatsku je došlo 30 liječnika te da je povećan trend feminizacije u zdravstvu, jer je muških liječnika danas. Važno je istaknuti kako će u idućih deset godina u Hrvatskoj biti umirovljen najveći broj liječnika do sada, najmanje njih četiri tisuće, no s time paralelno će na medicinskim fakultetima diplomirati i najveći broj doktora medicine do sada. » T-Portal