Internet

Ako niste znali

Kada skinete kopiju svog Facebook profila, dobit ćete u zip datoteci sve svoje postove, slike, videe, sve poruke i razgovore s drugima i sve ono čega se niti ne možete sjetiti da ste napisali/objavili! Kako to napraviti? Otiđite u postavke > General gdje imate link 'Download a copy of your Facebook data' pri dnu ekrana. » N1