Glazba

Konačna potvrda

Ljetni hit Despacito postao je najgledaniji video na YouTubeu uopće. Pjesma portorikanskih glazbenika Luisa Fonsija i Daddyija Yankeeija ima više od 3 milijarde pregleda a objavljena je u siječnju. Video je prestigao ranijeg rekrodera See you again Wiza Khalife i Charlieja Putha koji je imao 2,994 milijarde pregleda, izvijestio je Billboard u petak. » Pitchfork