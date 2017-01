Dežulović: Hrvatska velikog srca

Društvo, Hrvatska

Tko pomaže onima koji pomažu?

"Hrvati rado pomažu i daju kada se organizira bilo kakva humanitarna akcija. Što, međutim, kad bi to famozno hrvatsko veliko srce stavili u Ustav i zakone? Što kad bi građaninu I. K. umjesto ljudi s društvenih mreža pomogla država, što kad stan ne bi dobio kao milost Njegova Gradonačelničkog Veličanstva, već kao svoje ljudsko i građansko pravo? Što, ukratko, kad bi humanost, empatiju i solidarnost ustanovili kao organizirani sustav? E, to ne može. To je socijalizam. Dakle marksizam. Dakle komunizam. Dakle Jugoslavija. Dakle Velika Srbija", komentira Boris Dežulović. » N1