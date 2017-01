Đikić popisao Barišićeve greške: Krao tuđe ideje i tekstove, prepisivao Wikipediju...

Hrvatska, Politika, Znanost

Kao loš student

"Utvrdio sam postojanje plagiranja, niza neetičkih radnji, kopiranja rečenica i dijelova pasusa te zataškavanja prijašnjih radnji" - piše znanstvenik Ivan Đikić u novom pismu premijeru Plenkoviću, koji i dalje brani ministra , o plagijatu ministra Barišića te konkretno navodi:- dva su odlomka gotovo doslovno prepisana iz knjige Stephena Schlesingera 'Can Democracies be Organized', bez navođenja izvora- Huntingtonovu ideju o tri vala demokratizacije iz knjige 'The Third Wave: Democratization in the Late 20th Century' koristio kao svoju ideju/pokriće, a da nigdje u svom radu nije citirao autora i knjigu u kojoj je ta ideja izvorno iznesena- preuzima ideje i neke formulacije iz Carl Boggsove knjige 'The End of Politics', a ta knjiga se uopće ne citira u cijelom članku niti na jednom mjestu- nekorektno je prenosio mišljenja Roberta A. Dahla iz knjige 'On Democracy' na nekoliko mjesta, bez ikakvog citiranja originalnog izvora- koristio copy/paste s Wikipedije, uključujući greške- jučer popravio izvornu online verziju svog članka bez propisnog citata s navodnim znakovima, već se čitatelje zavarava da je tekst Barišićev » Dnevnik.hr