Divjak: Promicati mobilnost studenata i učenje jezika

EU, Hrvatska, Obrazovanje

Lete ptičice u toplije krajeve

EU ove godine započinje s pilot fazom uspostave mreže europskih sveučilišta, a za koju će u sljedećem višegodišnjem proračunskom razdoblju biti osigurane milijarde eura. To uključuje povezivanje europskih sveučilišta, priznavanje diploma, promicanje mobilnosti studenata i učenje jezika. Na sastanku u Bruxellesu na kojem je to objavljeno bila je i ministrica Divjak koja je najavila uvođenje eksperimentalne faze kurikularne reforme u 60 do 70 osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj, a koja će se odvijati u pomoć eksperata EK. » HRT