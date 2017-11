DJ Lag, predstavnik mlade tehno scene

Glazba

Bijes kroz glazbu

Miloš Martinov, poznatiji među rejverima kao Lag, polako ali sigurno zauzima svoje zasluženo mjesto na domaćoj i svjetskoj pozornici. Ovaj mladi DJ, producent mlade techno scene imao je iza sebe uzbudljivu godinu koju je obilježilo izdavanje novog EP-a All The Children Are Insane . "EP je o načinu na koji grad oblikuje današnje klince u nešto što je rezultat nekoliko ratova, odlaska gomile kvalitetnih ljudi u inostranstvo, bezakonje i jednostavno društveni sunovrat nekih čovečnih vrednosti", kaže Lag u intervjuu za KulturKokošku