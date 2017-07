Dnevnik HRT kasnio 12 minuta zbog kvara na tonskom pultu, gledali logo

Hrvatska, Televizija

Nije se dogodilo ni u ratu

Središnji Dnevnik HRT-a sinoć je počeo s dvanaest minuta zakašnjenja. Na ekranu se vidio samo logo HRT-a, a onda je nešto prije 19.15 sati Dnevnik krenuo ispočetka. Urednica i voditeljica Mirjana Posavac rekla je da emitiraju iz drugog studija jer se dogodila, kako je rekla, “teška havarija”. "Poštovani gledatelji, dobra večer još jednom u Dnevniku HRT-a, ovaj put iz drugog studija. Naime, to su te male situacije koje se mogu dogoditi u emisijama uživo", najavila je Posavac. Do problema je došlo zbog velikog kvara na glavnom tonskom pultu, piše Jutarnji . "To se naravno, može dogoditi svakome, pa i najboljim televizijama. Nevjerojatno je, međutim, to što su gledatelji za to vrijeme na kanalu HTV-a 1 mogli gledati samo logotip Hrvatske radiotelevizije", komentira Zrinka Pavlić.