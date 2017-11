Gospodarstvo, Hrvatska

Počinje?

"Do kraja sljedećeg tjedna očekuje se odluka o izvođaču Pelješkog mosta, saznaje Nedjeljni Jutarnji . Evaluacija triju ponuda koje su pristigle u Hrvatske ceste u osnovi je završena, a prema dostupnim informacijama, izbor bi mogao pasti na kineski državni konzorcij China Road and Bridge Corporation u kojem su CCCC Highway Consultants, CCCC Second Highway Engineering i CCCC Second Harbour Engineering.Konzorcij je predao najjeftiniju ponudu u visini od 2,08 milijardi kuna bez PDV-a. Zabijeni piloni su dužine od 38 do 124 metra. Za postavljanje jednog pilona bit će potrebno četiri do pet dana. U pitanu su čelične cijevi promjera dva metra i stijenke debljine 40 milimetara", kaže Marjan Pipenbaher, glavni i odgovorni projektant Pelješkog mosta.