Dobar ljubavni savjet: Uspješna veza je mit koji dvoje ljudi stvara zajedno

To mora da je ljubav

Uspješna dugotrajna veza je zapravo mit, laž koju dvoje ljudi zajedno stvara. Kada se prvi put upoznaju ljudi predstavljaju idealne verzije sebe, tek kasnije dobijemo pogled iza te fasade. No mi se svaki dan pravimo da su oni ta laž koji su nam prodali na početku, a oni to isto rade na nas i to nas tjera da budemo bolja verzija sebe. Onaj pravi/prava ne postoji, postoje samo ljudi koji će se pretvarati da ste vi onaj/ona prava, vidjeti ono najbolje u vama. » Brain Pickings