Dobavljači: Godinama smo kreditirali Agrokor, ne pristajemo na smanjenje potraživanja

Gospodarstvo, Hrvatska

Nevoljama nema kraja

Dvije Agrokorove obveznice jučer su pale više od pet posto, dok je dionica Jamnice, primjerice, oslabjela za. Svojom izjavom da će do utorka biti odobren tromjesečni plan vjerovnika za Agrokor, Maksim Poletajev, drugi čovjek u Upravi Sberbanka, ostavio je dojam kako je izlaz iz sadašnje situacije na vidiku,ali Rusi, kako piše SEEbiz žele smjestiti na ključne pozicije ljude koji će im jamčiti da im se situacija poput ove više neće ponoviti. "Mi smo godinama ustvari kreditirali Agrokor koji je kasnio s plaćanjem", objašnjavaju u jednoj od tvrtki koja sudjelovala na sastanku. U slučaju da se ide na model prema kojemu bi se od kreditora i dobavljača Agrokora zahtijevalo da smanje svoja potraživanja za, primjerice, 20 posto, to bi za kompanije. Prije nekoliko dana SEEbiz je dobio informaciju kako je jedan od najvećih kineskih maloprodajnih lanaca zainteresiran za udjel u Konzumu. Pritom uopće ne inzistiraju na većinskom udjelu već na udjelu koji će im dati "pravo glasa" o strateškim odlukama. Na to se nadovezuje sinoćnja informacija kako je Todorića sinoć posjetio jedan od najutjecajnih svjetskih bankara i dugogodišnji čelnik ICBC-a Jiang Jianquing, pišu 24sata