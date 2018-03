Dobro je ako ste preosjetljivi, takvi ljudi mijenjaju svijet

Zanimljivosti

Lekcija iz psihologije

Senzibilnost često opisiju kao lošu karakteristiku, a osoba koja ih posjeduje kao slaba i preosjetljiva. No umjesto da se osjećajnost gleda kao neka greška, trebala bi se tretirati kao prednost. Ti su ljudi sposobni mijenjati svijet upravo zbog svoje "mane", to su ljudi poput Martina Luthera Kinga, Abrahama Lincolna i Lady Diane, piše Nedeljnik . Prednosti senzibilnosti su primjećivanje detalja, analiza situacije, empatija, no mane mogu biti previše generaliziranja zbog loših iskustava i anksioznost.