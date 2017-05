Dopisnica iz Cannesa: 'The Square' - odlična satirična analiza društvenih kodova

Film

Dok palme njišu grane

Monitorova dopisnica iz Cannesa, Marina Richter pogledala je novi film Rubena Östlunda, redatelja 'Force Majeure', kaže da je to najbolji dosad na festu: "Od dosad prikazanih filmova u Cannesu najveći utisak ostavlja The Square , satirična i prefinjena analiza kolektivnih društvenih kodova, sveta umetnosti, PR mašinerije, medija i ljudi koji se u njemu kreću. Ovo je do sada Östlundov najfiniji rad, originalan po konceptu i izvedbi, koji glatko klizi od komičnih do duboko dramskih elemenata uz izvanredan casting - Claes Bang, Dominic West, Elisabeth Moss". » Monitor