Dragaš o novom Glenu Hansardu: Topao i dirljiv album

Bliske obale

Riđobradi i riđokosi irski kantautor Glen Hansard , kojeg znamo iz filma Once , objavio je svoj treći album 'Between Two Shores' gdje "pušta pjesme da dišu i otvaraju se kao što su to činili Crosby, Stills ili Nash", kaže Aleksandar Dragaš . Opisuje da je Hansard sad sličniji Davidu Grayu, Hozieru i Damienu Riceu, a da je 'Between...' "topao i dirljiv album o čovjekovoj razlomljenosti između optimizma i pesimizma". » Jutarnji