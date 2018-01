Dragaš o smrti pjevačice Cardigansa: Otišla izmučena duša

Glazba, Svijet

Nisu bili posebni, ali im je glazba bila lijepa

"Tajna uspjeha Cranberries počivala je u prodornom glasu ambiciozne Dolores O’Riordan, snažnog irskog naglaska i jednostavnim pop melodijama gitarista Noela Hogana", piše Aleksandar Dragaš u osmrtnici bendove pjevačice Doloros O'Riordan "izmučene duš". "Koliko god nisam previše mario za The Cranberries, toliko mi je iskreno žao što je njezin život tako rano skončao", završava on. Policija inače njenu smrt ne tretira kao sumnjivu . Pronađena je mrtva jučer ujutro u hotelu u Londonu gdje je snimala preradu bendovog hita 'Zombie' s hard-rockerima Bad Wolves. Prije smrti je patila od bipolarnog poremećaja i depresije . Evo lijepa izvedba No Need To Argue za kraj...