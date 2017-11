Drakulić: Treba razlikovati seksualno nasilje od uznemiravanja

Društvo

Teške teme

"Izlaganje počinitelja sudu javnosti postaje nisko i besmisleno ako se ne uspostavi ključna razlika između uznemiravanja i zlostavljanja, a to je upotreba nasilja. Najnovije masovno razotkrivanje i prokazivanje prelazi u bolest u trenutku kada neka žena kaže 'dodirnuo mi je koljeno ispod stola', a on odmah potom izgubi posao. Tu se gube granice i miješaju kategorije, od čega bi sve nas trebalo biti strah. Je li dotični trebao dotaknuti koljeno? Naravno da nije. No, ovakvo uznemiravanje ne može se usporediti s, recimo, napastovanjem poput pritiskanja uza zid, onemogućavanja žrtvi da se brani ili viče - ili sa silovanjem", komentira Slavenka Drakulić. » Jutarnji