Država mijenja banke: Kamate za poljoprivrednike padaju s 5 na 1,5 posto

EU, Gospodarstvo, Hrvatska, Politika

Hrvatska seljačka banka

Ministarstvo poljoprivrede, HBOR i HAMAG otvaraju uskoro novu, povoljniju liniju za kreditiranje poljoprivrednika uz kamatnu stopu od najviše 1,5 posto, što će zamijeniti dosadašnje bankovne kredite koji su išli od pet pa sve do deset posto, piše HRT povodom novog natječaja za dodjelu novca iz europskih fondova za mlade poljoprivrednike (do 40 godina stari). Može se dobiti do 50 tisuća eura, a za kredite je osigurano oko 530 milijuna kuna.