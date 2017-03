Duhovi, zombiji i ostale pošasti u modernim vezama

Zanimljivosti

Svi smo ih sreli

U dating žargonu duh ili termin being ghosted je kada osoba s kojom ste bili u romantičnoj vezi jednostavno nestane, prestane se javljati bez objašnjenja. Zombi ili to be zombied je kada se ta ista osoba nakon dosta vremena javi porukom i pokušava nastaviti odnos kao da se ništa nije dogodilo. Još jedno čudovište koje možemo susresti u potrazi za ljubavlju je emocionalni vampir Washington Post piše o tome kako se nositi sa takvim čudovištima.