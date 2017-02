Duhoviti prometni znaci u Butanu

Svijet, Zanimljivosti

Buda se tapše po trbušini od smijeha...

Prva cesta izgrađena je u Butanu 1960., danas je ondje 1.500 kilometara cesta (skoro toliko Hrvatska ima samo u autocestama) i tek 75.000 automobila (u Hrvatskoj 1,4 milijuna), i niti jedan semafor, no u ovoj himalajskoj državi potrudili su se da im prometni znaci budu upadljivi, a usto još i duhoviti. Zanimljivo je da su većinom na engleskom, tek ponekad na butanskom jeziku dzongkha. Lijepo upozoravaju vozače da npr. "After drinking whiskey driving is risky" ili "Going faster will see disaster". Crni humor ide do krajnjih upozorenja, s npr. "Life is a journey, complete it" i "If you are married divorce speed". » BBC