Egotripovi i poznanstva Anđela Jurkasa u filmu 'Fuck Off I Love You'

Film

Pula ga spržila

Anđelo Jurkas možda bi iznjedrio bolji filmski uradak da nije opet sebe postavio za glavnoga junaka, što zaudara po sto-i-nešto minutnom egotripu. On je Casanova koji skače iz veze u vezu, svakoj od izvanredno lijepih djevojaka potpuno je neodoljiv, svaka najbolji seks u životu upražnjavala upravo s njim. Dobar scenarist jest empatični scenarist – onaj koji se uspijeva uvući u život i glavu svakog svog lika, sagledati postavljenu situaciju iz svih kutova, i to je Jurkasov najveći propust. Ovo je film o njemu i samo njemu. I svi ostali samo su ondje da budu lijepi ili da ga ukrase svojim imenom, komentira T-portal novi film Fuck Off I Love You