Ekonomist: Južna Koreja će na Olimpijadi izgubiti 10 milijardi dolara

Otapanje dolara

Južna Koreja je potrošila 13 milijardi dolara na zimsku olimpijadu, a vratit će oko 2,5 milijardi, što znači da će izgubiti sve skupa oko 10 milijardi dolara, kaže Andrew Zimbalist profesor ekonomije s The Smith Collegea u Massachusettsu. Kaže on da je jedini način da se opravda ovoliki trošak kad bi ovaj događaj promovirao turizam, trgovinu i strane investicije, a nema dokaza da se to događalo u prošlosti. Vlada Južne Koreje očekuje upravo to - da će igre ojačati međunarodni imidž države i tako rezultirati priljevom investicija te da će ukupna ekonomska korist od Igara iznositi između 18,5 i 60 milijardi dolara. » CNBC