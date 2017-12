Celebrities, Glazba

Untouchable

Uoči izlaska novog, devetog studijskog albuma Revival , Eminem je o svojoj karijeri razgovarao s Interview Magazineom , i to ne s bilo kim. Intervjuirao ga je njegov prijatelj - Elton John, kojeg od milja zove cunt, a on njega old bastard (ipak reper ima 45 godina). Pričaju o tome kako su se upoznali, o ovisnosti, o slavi i o potrebi da se povuče iz show businessa.