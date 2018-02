Energetska održivost Hrvatske samo rezultat kreativne statistike

Hrvatska, Okoliš

Igra brojki

Zbunjuje informacija da je Hrvatska još pretprošle godine, doslovno preko noći, dosegnula obavezu od minimalno 25% energije iz održivih izvora energije u ukupnoj energetskoj bilanci do 2020. godine. I ne samo dosegnula, nego i prebacila do 27% (skok od deset posto), što je obaveza s rokom do 2030. No europarlamentarac Davor Škrlec tvrdi kako je posrijedi dezinformacija s porijeklom u analitički veoma sumnjivom tretmanu podataka o upotrebi ogrjevnog drva. » Deutsche Welle