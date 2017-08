Erektivna disfunkcija povećana 1.000% od 2007., je li kriva pornografija?

Internet, Svijet

IndolentniMužeki.com

Stručnjaci tvrde da je erektilna disfunkcija kod mladih muškaraca porasla za 1.000 posto od 2007. godine do danas, a autor Jon Ronson kao krivca vidi besplatnu online pornografiju koja se raširila upravo u to vrijeme. Prenosi on da ljudi iz tehnološkog svijeta kažu kako oni samo daju ljudima ono što oni žele, a to je besplatna pornografija, te citira jednog stručnjaka za glazbeno piratstvo koji je rekao: "Umjesto da prisilimo strojeve da se prilagode našem moralu, mi prilagođavamo svoj moral sposobnostima strojeva". Posljedice slobodne pornografije čovjek iznosi u besplatnom podcastu na Audible (potrebno se registrirati). » Mashable