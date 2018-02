Eric Radford - prvi gej koji je osvojio zlato na zimskoj olimpijadi

Sport, Svijet

Dugin led

Kanadski umjetnički klizač Eric Radford osvojio je zlatnu medalju na olimpijadi u Pjongčanču, čime je postao prvi otvoreno homoseksualni sportaš koji je pobijedio na zimskoj olimpijadi. Nakon pobjede rekao je "mogao bih eksplodirati od ponosa". Plesao je s partnericom Meagan Duhamel, a na pjesmu 'Hometown Glory' Adele ( ovdje snimka). Američki klizač Adam Rippon, prvi otvoreno gej sportaš u američkom zimskom olimpijskom timu, osvojio je broncu na istom natjecanju. On plesao na 'O' Coldplay. » New Now Next