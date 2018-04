Europarlamentarci usvojili zakon o kružnom gospodarstvu

EU, Okoliš, Politika

Manje otpada

Prema novom zakonu udio komunalnog otpada koji se reciklira će porasti. Do 2025. godine najmanje 55% komunalnog otpada (iz kućanstava i poduzeća) treba reciklirati, a taj cilj će se povećati na 60% do 2030. i 65% do 2035. godine. Nacrt zakona također ograničava udio komunalnog otpada koji se odlaže do najviše 10% do 2035. godine. Hrvatska po glavi stanovnika stvara oko 403 kg otpada. Od toga reciklira samo 21,5%, spaljuje 0,1%, a najveći dio odlaže - čak 78,4%. » H-alter