Europski satovi kasne zbog Srbije i Kosova

Svijet

Bitan dio Europe

U čitavoj Europi radijski satovi, kao i satovi na mikrovalkama i pećima kasne ukoliko su priključeni na strujnu mrežu. Kašnjenje iznosi pet do šest minuta, a vjerojatno će se i povećavati. Razlog za to je što od sredine siječnja na europskom tržištu struje postoji rupa u snabdijevanju. Naime, zbog stalnog političkog sukoba između Srbije i Kosova odatle teče manje struje u kontinentalnu mrežu na koju je priključeno 25 zemalja, od Turske do Nizozemske. » Deutsche Welle