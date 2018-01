Europsko rukometno prvenstvo donijet će 25 tisuća noćenja

Gospodarstvo, Hrvatska, Sport, Turizam

Razvijamo zimski turizam

Siječanj je u Hrvatskoj inače baš nikakav turistički mjesec, no ove će godine Europsko rukometno prvenstvo donijeti oko 25.000 noćenja sportaša, njihovih pratitelja, delegacija, sudaca i navijača u Zagrebu, Splitu, Poreču i Varaždinu. O 1.200 sportaša i službenika 16 europskih reprezentacija brine se tim od osamdesetak profesionalaca s 50 osobnih vozila i 25 autobusa. Euro je počeo 12. siječnja, iako su reprezentacija došle i ranije, a trajat će do 28. siječnja, no neke su već otišle jer su ispale u prvom krugu. » Slobodna