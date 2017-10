Facebookov Mark Zuckerberg o tome kako je bilo odbiti milijardu dolara

Pitanje od devet nula

Zanimljivi izvadak iz intervjua s Markom Zuckerbergom iz Facebooka gdje priča o najnižim točkama u povijesti kompanije, a izdvojio je odbijanje Yahooove ponude da proda tvrtku za milijardu dolara. Kaže da je puno ljudi tada mislio "da trebamo prodati kompaniju i nisu se slagali sa mnom. Prodati tvrtku nakon samo dvije godine za 2 milijarde dolara bio je". Bolno mu je bilo to što je otišao veliki broj zaposlenih u kompaniji, uključujući cijeli menadžment. Ali, kaže, bio je to preokret u kompaniji jer da su do tada "radili ono što smo mislili da trebamo raditi", a onda su počeli razmišljati o budućnosti. » Digg